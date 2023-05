Où en est Wilson Isidor, la recrue manquée qui peut donner des regrets à l’OL ?

La suite après cette publicité

Un rendez-vous manqué. Entre Wilson Isidor et l’Olympique Lyonnais, l’histoire d’amour aurait pu être belle. En janvier dernier, les pensionnaires du Groupama Stadium souhaitaient plusieurs renforts offensifs afin de compenser les départs de Karl Toko Ekambi (prêt à Rennes) et Tetê (Leicester). Les dirigeants rhodaniens avaient ainsi avancé leurs pions pour enrôler le joueur du Lokomotiv Moscou passé par le Stade Rennais et l’AS Monaco.

Tout était pratiquement bouclé avec l’OL

Auteur de sept buts et d’une assist en 11 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, il avait plutôt bien démarré l’exercice 2022-23 (4 buts en 17 matches toutes compétitions confondues), se montrant décisif et à son avantage. Mais cela n’était visiblement pas suffisant pour séduire une partie des supporters lyonnais. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui étaient montés au créneau quand les rumeurs au sujet de Wilson Isidor étaient parues dans la presse.

Ils estimaient que le Français n’avait pas le niveau. Ils n’étaient pas non plus emballés par le fait qu’il vienne du Lokomotiv Moscou. Malgré cela et la forte concurrence du FC Lorient, l’OL a continué à avancer sur ce dossier. Les négociations ont été positives à tel point que le joueur, qui a échangé avec Laurent Blanc, avait passé sa visite médicale à Lyon. Malheureusement, celle-ci n’a pas été concluante.

Isidor cartonne !

«Wilson Isidor ne signera pas à l’Olympique Lyonnais. Les résultats des tests médicaux auxquels s’est soumis Wilson Isidor depuis son arrivée à Lyon samedi ne permettront malheureusement pas de conclure son prêt avec option d’achat», a indiqué le club lyonnais dans un communiqué de presse. Un terrible coup sur la tête de l’OL, qui a donc recruté Jeffinho et Amin Sarr cet hiver. Deux éléments qui n’ont d’ailleurs pas vraiment brillé. La nouvelle a également été dure à digérer pour Isidor.

Touché, car le deal était pratiquement finalisé avec les Gones, il n’était pas abattu nous a-t-on fait savoir. Fort mentalement, le joueur de 22 ans, qui en a vu d’autres, a su rebondir et répondre de la meilleure des manières. A force de travail, il s’est remis physiquement de sa blessure.« Affamé comme jamais», selon son entourage, il avait «l’envie de prouver que ce n’était qu’un contretemps dans sa progression».

Des regrets pour l’OL ?

Et on peut dire que c’est le cas. Depuis qu’il a retrouvé les terrains le 23 avril, Wilson Isidor est en feu. Il a marqué 4 buts en 4 rencontres. Ainsi, il a trouvé le chemin des filets à chaque rencontre, lui qui a pourtant été systématiquement remplaçant. Son club n’a pris aucun risque et voulait éviter une rechute. Si on remonte à avant la trêve liée au Mondial, l’attaquant a marqué lors de ses 6 derniers matches en club (8 buts au total cette saison, 3 assists, ndlr).

Bien dans ses crampons et dans sa tête, l’ancien de l’ASM est dans une forme optimale. Cela se ressent sur ses performances. De quoi ravir le Lokomotiv Moscou, dixième de Premier League en Russie et invaincu depuis que Wilson Isidor est revenu (2 victoires et 2 nuls). L’Olympique Lyonnais, qui a vu Bradley Barcola émerger mais qui n’a pas vraiment eu le nez creux avec Jeffinho (1 but) et Amin Sarr (1 but), doit avoir quelques regrets avec Isidor. Un joueur qui a su rebondir parfaitement après son transfert avorté et qui ne devrait pas manquer de prétendants cet été. Il reste à savoir si l’OL en fera partie.