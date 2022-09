Manchester United s'offre Martin Dubravka

En quête d'une doublure à David De Gea cette saison après le prêt de Dean Henderson a Nottingham Forest, Manchester United a officialisé l'arrivée de Martin Dubravka. Le gardien slovaque de 33 ans, titulaire avec Newcastle la saison dernière, débarque en prêt d'une saison avec option d'achat.

«Martin Dubravka a rejoint Manchester United avec un prêt d'une saison de Newcastle United, sous réserve d'inscription. Le gardien passera la saison 2022/23 ici à United, le club ayant la possibilité de rendre le transfert permanent», peut-on lire dans le communiqué du club mancunien.

