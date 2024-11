OM - AJ Auxerre : les compositions officielles

Pour démarrer cette 11e journée de Ligue 1, l’OM reçoit l’AJ Auxerre ce vendredi soir au Stade Vélodrome. Les hommes de De Zerbi sortent d’une désillusion à domicile contre le PSG lors du Classique. Une défaite 3-0 qui a fait mal mais ils se sont bien repris par la suite à l’extérieur, en allant gagner sur la pelouse du FC Nantes, une victoire 2-1 acquise dans la difficulté. Avec cette victoire à la Beaujoire, l’OM reste à la deuxième place du classement et espère en cas de victoire ce soir recoller à 3 points du PSG, leader. De son côté, l’Auxerre reste sur trois matchs sans défaite avec notamment un énorme succès à domicile lors de la journée précédente contre le Stade Rennais, une victoire 4-0 À l’extérieur, les Auxerrois ont obtenu un match nul sur la pelouse de Lyon. Pour le moment à la dixième place, ils aimeraient bien obtenir un bon résultat pour rester loin de la zone de relégation.

Pour démarrer ce match, De Zerbi fait confiance à Brassier en défense centrale, accompagné par Balerdi. Merlin, enchaîne sur le côté gauche de la défense, Rabiot et Højbjerg seront au milieu au milieu de terrain. Greenwood sera sur l’aile droite et Maupay enchaîne une deuxième titularisation d’affilée à la pointe de l’attaque. Côté auxerrois ce sera 3-4-2-1 avec une défense à trois composée de Osho, Akpa et Raveloson. Mensah et Hoever évolueront en tant que piston. Traoré et Perrin en soutien de Sinayoko en attaque.

Les compositions d’équipes :

OM : Rulli - Lirola, Balerdi (cap.), Brassier, Merlin - Rabiot Højbjerg - Greenwood, Luis Henrique, Rowe - Maupay.

AJ Auxerre : : Léon - Akpa, Osho, Raveloson - Hoever, Owusu (cap.), Danois, Mensah - Perrin, Traorè - Sinayoko.

