Le FC Barcelone a pris une décision pour Neymar

Ces dernières heures, des rumeurs émanant de médias saoudiens ont fait part d’un possible retour de Neymar au FC Barcelone. Ce n’est évidemment pas la première fois que le Brésilien est associé à son ancienne équipe, et pour cause. Les Catalans ont plusieurs fois tenté de le récupérer, et il n’aurait pas été contre. Même cet été, un nouvel épisode a eu lieu à ce sujet.

Mais c’est du passé. Cette fois, l’ancien Parisien va devoir se faire une raison, les Blaugranas ne cherchent pas à le faire revenir, d’après Sport. Les finances du club ne le permettent pas et la nouvelle longue blessure du joueur met d’ores et déjà fin à l’hypothèse d’un retour. Il n’y a eu aucun contact entre Neymar et le Barça, en revanche, les Catalans viseront bien un renfort capable de jouer en attaque côté gauche cet été.