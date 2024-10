Paul Pogba pourrait rejouer dès 2025 !

Paul Pogba aura connu des hauts et des bas durant sa carrière. Ancien grand espoir du football mondial, La Pioche s’était affirmée comme étant l’un des meilleurs joueurs à son poste lors de son premier passage à la Juventus Turin. Fort de cette nouvelle exposition et désormais considéré comme un cadre de l’Equipe de France, le natif de Lagny-sur-Marne avait alors rejoint Manchester United, son club formateur, à l’été 2016. Un transfert retentissant où, contre 105 millions d’euros, le numéro 10 de la Juventus Turin était devenu le transfert le plus cher de l’histoire le temps d’une année. Mais après des années en dents de scie de l’autre côté de la Manche, Pogba avait émis le souhait de retourner dans l’un de ses premiers amours, la Juventus Turin.

Suspendu quatre ans pour avoir été positif à la substance dopante DHEA

Mais la magie des premiers jours n’a pas été retrouvée lors de ses secondes noces avec la Vieille Dame. Le milieu a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains de football. Le tout en étant l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif de Massimiliano Allegri. En parallèle, le natif de Lagny-sur-Marne a dû gérer l’affaire de tentative d’extorsion en bande organisée et de séquestration dont il a été victime en mars 2022. Visiblement impliqué dans toutes ces histoires, son frère Mathias l’a menacé de faire des révélations à son sujet, notamment concernant ses liens avec un marabout. De quoi forcément perturber l’homme et le footballeur. Pour ne rien arranger, une nouvelle affaire a éclaté le 11 septembre 2023.

En effet, il y a environ un an, l’agence antidopage italienne (NADO) a révélé que Pogba avait été testé positif à la substance dopante DHEA, le 20 août 2023 lors de la première journée de la Serie A 2023-24 face l’Udinese. Le Français, qui n’était pas entré en jeu, avait été contrôlé à l’issue de la rencontre. Quelques jours plus tard, les résultats étaient tombés. «Le Tribunal national antidopage annonce que, suite à la demande du Parquet national antidopage, il suspend à titre conservatoire l’athlète Paul Pogba pour violation des articles 2.1 et 2.2. Substance trouvée : métabolites de testostérone d’origine non endogène», avait expliqué l’instance dans un communiqué de presse. Silencieuse, la Juve avait aussi publié un communiqué de presse pour confirmer cette nouvelle.

Le TAS aurait réduit la sanction de Paul Pogba qui pourra rejouer dès mars 2025

Engagé dès lors dans un long combat, le champion du monde 2018 avait récemment donné de ses nouvelles. Outre une courte aventure dans la musique, l’ancien Red Devil avait confirmé qu’il n’avait aucune intention de stopper sa carrière malgré ces dernières années de galère : «Si vous n’avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c’est que je ne le fais pas, parce que je me sens encore footballeur. Je veux lutter contre cette injustice. Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. Je m’entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain.» Et visiblement, sa persévérance a porté ses fruits.

En effet, à en croire les dernières informations du Daily Mail, la suspension de Paul Pogba a été réduite de quatre ans à 18 mois. Une décision prise par le TAS et qui va forcément faire des émules en France et dans le Piémont. Une nouvelle fantastique pour le joueur de 31 ans qui craignait forcément de reprendre le fil de sa carrière aux crépuscules de cette dernière. Ainsi, le plan est clairement établi pour La Pioche. Alors qu’il devrait retourner à l’entraînement avec les Bianconeri en janvier 2025, son retour serait dès lors programmé pour mars 2025 où Pogba pourrait alors retourner à la compétition. On a déjà hâte d’y être !