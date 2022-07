OM : les premiers mots de Samuel Gigot

Nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, arrivée en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot (28 ans) a livré ses premières impressions pour le site officiel du club et le défenseur central, natif d'Avignon, n'a pas pu cacher sa joie de rallier la Canebière. «Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, mes premières pensées vont à ma famille, on est tous supporters de l’OM donc mes pensées vont à eux. Mes objectifs personnels c’est d’arriver à m’imposer, d’arriver à jouer le maximum de matches et de donner le meilleur de moi sur le terrain. Après pour les objectifs collectifs, c’est d’être le plus haut au classement, de se battre pour les titres, on sait qu’à Marseille ça fait longtemps qu’ils n’ont pas gagné de titre donc on va faire le maximum pour essayer d’avoir un titre cette saison», a tout d'abord assuré Gigot avant d'ajouter.

La suite après cette publicité

«Ça représente beaucoup, c’est un rêve d’enfant, quand on est jeune c’est un rêve ultime et quand on arrive à le réaliser c’est une grande fierté. C’est toujours difficile de me mettre en avant, je suis quelqu’un qui mouille le maillot et qui donne tout pour l’équipe. C’est un rêve pour moi de jouer la Ligue des Champions avec l’OM, surtout que je viens de la région. Je suis fier. L’Orange Vélodrome c’est une ambiance incroyable, une ferveur exceptionnelle et je suis pressé de jouer dans ce stade».