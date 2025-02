OM : le message fort de Pierre-Emile Højbjerg sur la dynamique de groupe

Présent en conférence de presse avant d’affronter Saint-Étienne, ce samedi, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, Pierre-Emile Højbjerg a tenu à adresser un message fort concernant l’état d’esprit du groupe olympien. Face aux journalistes, le milieu danois a rappelé l’importance de chaque joueur composant l’effectif olympien, et pas seulement le onze de départ… «On est plusieurs à essayer de prendre la responsabilité avec les autres joueurs, on parle que de l’effectif parfois ou du meilleur buteur ou du meilleur gardien ou du capitaine mais une équipe avec du succès, c’est 15/16/17/18 joueurs avec les mêmes valeurs, avec la même envie. Il faut aussi parler des joueurs qui ne commencent pas les matches. Concernant mon rôle, c’est naturel, ça vient du coeur, ce n’est pas forcé. Je me souviens d’un discours de Kondogbia à Saint Etienne, c’était un discours simple, beau et c’est important, ça fait du bien d’avoir ces leaders, ça fait du bien au coach, aux joueurs, à l’équipe».

Et d’ajouter : «A Marseille, il n’y a pas beaucoup de temps, de patience mais on travaille tous les jours pour gagner les matches et je sens que le groupe évolue, grandit, ça me plait. Si je dois prendre la parole ou un autre, c’est une chose mais le plus important c’est cette dynamique et que tout le monde se sente important. Je ne suis pas le pap mais j’espère que tout le monde dans le groupe se sent important. Chacun a son rôle à jouer. Mason, sans lui c’est difficile, Rulli, sans lui, c’est difficile mais sans Jeffrey (de Lange, ndlr) aussi, il ne joue pas, il n’est pas en conférence de presse mais il est important pour le vestiaire. Si on réussit quelque chose en équipe, ce n’est pas les 11, ce sont les 24. J’essaie de transmettre ça. J’ai vécu ça à Tottenham, tu rentres à la mi-temps, tu n’es pas titulaire, tu peux être énervé ou tu peux jouer et dire ok je vais aider l’équipe».

