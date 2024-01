Steve Mandanda prolonge le plaisir avec le Stade Rennais

C’était imminent, c’est désormais officiel. Gardien du Stade Rennais depuis l’été 2022 et alors qu’il arrivait en fin de contrat à l’issue de la saison, Steve Mandanda (38 ans) a décidé de prolonger l’aventure avec le club breton d’une année supplémentaire. Il est désormais lié avec le club basé au Roazhon Park jusqu’en juin 2025.

«Les années passent et le talent reste intact chez l’international tricolore (35 sélections). Depuis sa signature avec le Stade Rennais F.C., Steve Mandanda, 38 ans, a disputé 67 rencontres en Rouge et Noir - dont 20 clean sheets à son actif - œuvrant grandement à la 4e place européenne acquise la saison dernière. Son bilan au plus haut niveau est impressionnant : 759 matchs toutes compétitions confondues. Bien en Bretagne avec sa famille, le capitaine du SRFC a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025» a ainsi annoncé le club breton dans un communiqué.