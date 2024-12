Bayern : grosse prolongation à venir pour Jamal Musiala

Jamal Musiala et le Bayern Munich, c’est bien parti pour continuer. En fin de contrat en juin 2026, l’international allemand va prolonger au sein du club bavarois, comme le rapporte Sky Germany. Le milieu offensif devrait par ailleurs toucher une somme très importante puisqu’il pourrait gagner entre 100 et 125 millions d’euros sur 4-5 ans.

La suite après cette publicité

Si l’officialisation de son nouveau deal n’a pas encore été officialisée, elle ne devrait plus tarder. Au Bayern Munich depuis ses 16 ans, Musiala a notamment remporté quatre Bundesliga et une Ligue des Champions. Il a aussi inscrit 53 buts et a délivré 35 passes décisives en 181 matchs avec le Bayern.