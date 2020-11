PSG : Kays Ruiz bientôt prolongé ?

Une bien belle récompense pour un titi. Le jeune milieu de terrain polyvalent Kays Ruiz est en train de se faire une petite place dans la rotation du PSG, en profitant des blessures dans l'entrejeu de Verratti ou Paredes. Le joueur formé au club a ainsi eu l'occasion de participer à 5 matchs de Ligue 1, dont le dernier ce samedi à Nantes, où il a montré des choses intéressantes. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le joueur de 18 ans aurait pu devoir faire ses valises si une proposition intéressante arrivait sur la table des dirigeants parisiens.

Mais selon L'Equipe, cette tendance serait en train de s'inverser, à tel point que Ruiz s'est vu proposer une prolongation de contrat. Bien intégré dans le groupe professionnel grâce à sa présence lors du Final 8 de la Ligue des Champions et apparemment apprécié par Neymar et les Sud-Américains, le titi pourrait bien prolonger l'aventure dans son club formateur, une bonne nouvelle pour lui et un signe encourageant pour les membres de l'académie parisienne.