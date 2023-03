PL : Arsenal roule sur Everton et s’envole en tête du classement

Ce mercredi, il y avait de la Premier League avec Arsenal qui jouait enfin son match en retard de la 7e journée de Premier League face à Everton. L’enjeu était énorme : prendre les trois points pour reprendre 5 points d’avance sur Manchester City, second du classement. Et pour cette rencontre, Mikel Arteta alignait évidemment l’équipe type avec une attaque composée de Odegaard, Saka, Martinelli et Trossard. Pour les Toffees, il fallait aussi gagner pour sortir de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Mais dans cette rencontre, les Gunners ont confirmé que cette saison ressemblait beaucoup à celle du titre. Les hommes de Mikel Arteta ont assuré sans trembler une large victoire. A la mi-temps, le score était déjà de 2-0 grâce aux réalisations de Saka et Martinelli. En seconde période, sans forcer, les coéquipiers d’Odegaard inscrivaient deux autres buts. Le Norvégien y allait de son but avant que Martinelli ne s’offre un doublé. Avec ce succès, Arsenal reprend 5 points d’avance sur Manchester City et peut croire plus que jamais au titre. De son côté, Everton reste 18e et inquiète toujours autant malgré le départ de Lampard.

À lire

Arsenal-Everton : les compositions officielles