Dortmund a déjà le remplaçant de Sébastien Haller

La suite après cette publicité

Hier soir, le Borussia Dortmund a annoncé une terrible nouvelle. En effet, les Marsupiaux ont indiqué via un communiqué de presse que le club avait détecté une tumeur testiculaire à Sébastien Haller, recruté cet été pour remplacer Erling Haaland parti à Manchester City. L'Ivoirien a réagi ce mardi sur ses réseaux sociaux en publiant un message positif. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort.»

Soutenu par le monde du football, l'ancien joueur de l'Ajax va se concentrer sur l'essentiel : sa santé. De son côté, le BVB, qui ne connaît pas la durée d'absence de son joueur, va peut-être devoir chercher un nouvel attaquant. En attendant, l'écurie allemande a décidé de remplacer Haller par Bradley Fink, attaquant de l'équipe U23. Il a rejoint l'équipe au camp d'entraînement de Bad Ragaz selon Sky Germany. Il reste à savoir si Fink aura sa chance le temps que l'Ivoirien se rétablisse.