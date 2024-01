FC Barcelone : les premiers candidats pour remplacer Xavi !

« Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle ». Samedi soir, Xavi surprenait tout le monde en annonçant son départ en fin de saison après la défaite face à Villarreal (5-3). Une décision que peu de monde avait vu venir en Catalogne, même s’il faut dire que l’ancien milieu de terrain du club et de la Roja était de plus contesté. La question qui se pose maintenant est la suivante : qui pour le remplacer ?

Forcément, c’est le bal des noms dans la presse espagnole, et certaines informations sont plutôt contradictoires. Marca explique par exemple que le club recherche un entraîneur expérimenté, là où Sport dévoile des noms de tacticiens n’ayant pas forcément une grande expérience sur les bancs de touche de par leur jeunesse. Le journal catalan explique par exemple que parmi les candidats pour prendre la suite, on retrouve Thiago Motta (Bologne), dont le nom était déjà sorti plus tôt dans la semaine, ainsi que Rafa Marquez, l’entraîneur de l’équipe B.

Du beau monde

En plus de ces deux anciens joueurs, il y a un autre coach qui a défendu les couleurs du club pendant sa carrière de joueur qui pourrait être appelé : Gio van Bronckhorst. Le tacticien néerlandais est actuellement sans club après son départ des Rangers en novembre 2022. Outre ces trois anciens pensionnaires du Camp Nou, il y a deux autres options intéressantes à l’étude. Tout d’abord, Imanol Alguacil, l’entraîneur de la Real Sociedad, qui a une très belle cote en Espagne. Il aime proposer un jeu assez offensif et travaille très bien avec les jeunes.

Puis, le dernier n’est autre que Michel, le coach de Girona, la révélation de la saison. Lui aussi est présenté comme un entraîneur dont le style de jeu est 100% compatible avec le Barça. De son côté, AS avance timidement le nom de Jürgen Klopp, expliquant que l’Allemand plaît beaucoup à Joan Laporta, et qu’il est tout à fait possible que ce dernier vienne aux nouvelles auprès de celui qui va quiter Liverpool en fin de saison dans les jours à venir…