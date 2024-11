Une ancienne légende du Real Madrid soutient Kylian Mbappé

Qu’arrive-t-il à Kylian Mbappé ? C’est ce que se demandent les suiveurs du Real Madrid, notamment après la prestation manquée du Bondynois contre Liverpool (2-0), en Ligue des champions, ce mercredi. Pour Predrag Mijatović, vainqueur de la Ligue des champions en 1998 avec le Real, il faut laisser du temps au Français. Selon le consultant pour l’émission El Larguero de la Cadena Ser, il est encore marqué par sa fin d’aventure avec le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

« Il faut tenir compte du fait que l’année dernière, lorsqu’il a pris la décision de ne pas renouveler son contrat, il a subi une pression énorme dans sa ville natale (Paris) et dans son pays, une grande partie des supporters étant contre lui. Je pense qu’il a gardé ce problème de l’année dernière et il n’est pas facile pour un si jeune garçon de supporter autant de pression. Il y a beaucoup de choses qui influencent ce gamin et qui font qu’il n’est pas performant. C’est vrai qu’il n’a pas bien joué contre Liverpool, mais depuis le début, il est venu avec beaucoup d’envie de bien faire. Le penalty manqué est un choc… Je ne doute pas qu’il retrouvera sa forme parfaite », a indiqué Mijatović. Pas sûr néanmoins que les supporters du Real Madrid ne tolèrent cette excuse pendant encore longtemps.