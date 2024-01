Reims : les regrets de Will Still après le futur départ d’Azor Matusiwa

Rumeur il y a encore quelques jours, la vente d’Azor Matusiwa est en passe d’être officialisée dans les prochaines heures par Rennes. Pilier de Reims, le milieu néerlandais va rejoindre la Bretagne afin de pallier le probable départ de Nemanja Matic comme nous vous le révélions en exclusivité ce mercredi. Titulaire inamovible de Will Still cette saison, le joueur de 25 ans va rapporter 15 millions d’euros au club champenois mais va laisser un énorme vide dans son entrejeu. Cette vente effraye même le technicien belge.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse à deux jours du 16e de finale de Coupe de France contre Sochaux (17h30), ce dernier a regretté le départ de sa sentinelle : «personnellement, je trouve ça dommage, car j’aime beaucoup Azor, l’équilibre qu’il offre à l’équipe, sa personnalité et sa qualité. Et quand en plus, il parvient à marquer… (à Monaco, dimanche dernier, lors du succès 3-1 du SDR, sixième de L1). C’est toujours embêtant de perdre un de ses meilleurs joueurs. Forcément, cela ne me remplit pas de joie. Mais je suis responsable de la continuité de l’équipe, c’est l’ADN du club et de son projet, donc on s’adapte. Je pense et j’espère que l’effectif sera réajusté et donc que ce départ sera comblé, avec un joueur du même profil, qui apporte de l’équilibre. Même si on sait que le mercato hivernal est compliqué.»