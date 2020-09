L'Atalanta mise tout sur Cristian Romero

Arrivé à la Juventus l’été dernier en provenance du Genoa pour 26 M€, le défenseur central argentin Cristian Romero avait été prêté dans la foulée au club génois. Auteur d’une saison convaincante, le tout jeune joueur de 22 ans, international U23 avec l'Albiceleste, attise depuis plusieurs semaines les convoitises de divers clubs, parmi lesquels l’Atalanta Bergame.

Et selon Sky Italia, un accord a été conclu entre La Dea et la Juve pour le transfert du joueur formé à Belgrano, qui venait tout juste de prolonger jusqu’en 2024. Le coût de l’opération avoisinerait les 25 M€, soit presque le prix déboursé par la Juventus il y a un an. Une bonne nouvelle pour les Bergamasques qui récupèrent un défenseur prometteur.