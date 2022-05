Un international anglais victime de chantage dans une affaire de prostitution

Selon The Sun, un international anglais aurait été au centre d’une affaire de chantage pour des ébats supposés en compagnie d'une prostituée transsexuelle. Le joueur, dont l’identité n’a pas été dévoilée, mais qui évoluerait en Premier League, aurait contacté l’escorte sur internet et se seraient vus à plusieurs reprises en avril 2021.

La travailleuse du sexe aurait alors piégé le joueur en enregistrant des conversations et en le prenant en photo. Elle a utilisé ces preuves contre lui pour le faire chanter et lui extorquer un total de 35 000 euros. Le footballeur a finalement contacté la police et l’escorte a été arrêtée en juin dernier. Mais l’affaire n’a pas eu de suite, car l'Anglais aurait refusé de coopérer pour rester anonyme. D’après le quotidien britannique, le club du joueur aurait été mis au courant de cette affaire.