Real Madrid : Kylian Mbappé a offert des cadeaux à tout le vestiaire

Ce mercredi soir, le Real Madrid s’est tranquillement imposé face à Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale (3-0). De retour dans le onze après une légère blessure, Kylian Mbappé a d’ailleurs trouvé le chemin des filets même s’il n’a pas non plus été étincelant. Mais il semble de plus en plus intégré dans le collectif madrilène. Ce jeudi, Relevo révèle ainsi que le vestiaire ne s’est jamais inquiété de sa mauvaise passe.

De son côté, le staff technique trouvait que l’ancien Parisien manquait d’un peu de leadership et de caractère par moment. Mais preuve que Mbappé commence à se sentir à l’aise, il a récemment offert à toute l’équipe première une enceinte personnalisée. Un geste qu’a fortement apprécié le vestiaire. «Il nous a surpris parce qu’il est normal. Un garçon prédisposé, ouvert à l’écoute, heureux», dit-on du côté de Valdebebas.