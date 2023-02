OM : le Vélodrome va battre un record contre le PSG

Fait assez rare ces dernières années pour être souligné : l’OM est en bien meilleure forme que le PSG ces semaines passées et après avoir disposé de son rival parisien (2-1) en 8e de finale de la Coupe de France, les Phocéens se préparent à un nouveau choc à domicile contre Paris dimanche soir, lors de la 25ème journée de Ligue 1. Qui dit choc, dit soirée historique puisque le Vélodrome va enregistrer sa plus grosse affluence au cours de cette rencontre à enjeux dans la course au titre.

La suite après cette publicité

En effet, l’OM s’attend un remplissage total de ses tribunes soit 67 394 sièges qui seront occupées dimanche soir pendant ce Classique tant redouté par les supporters des deux équipes. Le précédent record avoisinait les 65 421 spectateurs, c’était lors de la saison 2019-2020 quand Marseille avait accueilli Lyon pour le mythique Olympico français qui sentait bon la poudre. Décidément tout va bien dans le meilleur des mondes sur la Cannebière depuis l’arrivée d’Igor Tudor.

À lire

Ligue 1 : deux matches de suspension pour Téji Savanier, Cengiz Ünder et Marco Verratti également sanctionnés