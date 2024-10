Ligue 1 : Jota sauve le Stade Rennais d’une nouvelle désillusion à Brest

Derby à l’importance majeure à Francis-Le Blé. Sous le soleil finistérien de cette fin d’après-midi, Brestois et Rennais s’étaient donnés rendez-vous pour en découdre. Un match entre voisins a toujours une saveur particulière, encore plus quand l’un prépare la réception du Bayer Leverkusen, et l’autre tente de sauver la peau de son entraîneur. Nous vous l’indiquions hier, une défaite rennaise mettrait sérieusement à mal l’avenir de Julien Stéphan. Ce dernier décidait d’aligner Gouiri et Blas en soutien de Kalimuendo, alors qu’Hateboer occupait le côté droit, et Faye complétait la charnière, associé à Seidu et Wooh. Suspendu pour son 3e et dernier match, Roy permettait à Lees-Melou de célébrer sa première titularisation de la saison.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Brest 10 8 -3 3 1 4 11 14 12 Rennes 8 8 0 2 2 4 12 12

Le retour de celui qui avait intégré le onze type de l’exercice passé en Ligue 1 faisait du bien. À la demi-heure de jeu, c’est lui qui avait récupéré le plus de ballons pour son équipe. Cette statistique reflétait plutôt bien ce début de rencontre entre deux équipes très déterminées. Les vingt-deux acteurs mettaient beaucoup d’intensité dans les courses et les duels, compensant le manque criant d’occasion. Le déchet technique ne permettait pas de mettre le danger, à l’image de ce contrôle raté par Ajorque (20e), ou encore de ce centre de Blas légèrement trop long pour Gouiri (33e). Heureusement, l’affrontement s’emballait enfin dans ces dernières minutes de cette première période, sous l’impulsion des Brestois.

Les entrants rennais font la différence

Camara profitait du débordement côté droit de Lala pour envoyer sa frappe enroulée sur la barre (41e). Dans la foulée, Magnetti ne parvenait pas à concrétiser d’un magnifique mouvement initié par Ajorque (42e), et, de l’autre côté, Bizot s’interposait sur ce tir d’un Gouiri (45e) bien trop inoffensif pour quelqu’un qui réclame du temps de jeu. Le SB29 est revenu de la pause comme il en était parti, plus tranchant dans ses intentions et dominateur dans le jeu. Un penalty généreux lui était même rapidement accordé sur cette tentative de Lees-Melou déviée une première fois puis touchée de la main par Matusiwa. Del Castillo ne tremblait pas et frappait en force sous la barre (1-0, 54e). Encore mené, le Stade Rennais se devait de réagir.

Stéphan sortait immédiatement Santamaria et le très décevant Hateboer pour les entrées de Kamara et Jota mais ça ne suffisait pas encore. Les Ty’Zefs conservaient le contrôle du match et se rapprochaient toujours plus du break entre cette incursion de Pereira Lage (59e) et ce mauvais choix d’Ajorque (63e). La tête de Chardonnet sur ce coup-franc de Del Castillo passait, elle, loin du cadre (68e). Proche de la rupture, Rennes s’en remettait à Kalimuendo, contrarié sur son tir croisé par Bizot (72e), et ses nouveaux entrants Gronbaek et Jota. Sur une transition rapide, le Danois décalait un Kalimuendo précis sur ce centre au second poteau pour Jota, oublié par la défense (1-1, 86e). Au terme d’une fin de rencontre un peu folle, Rennes, toujours 12e pendant que Brest monte au 8e rang, s’évite ainsi une 5e défaite en autant de déplacements cette saison et offre un peu de sursis à son entraîneur.