Bordeaux d'accord avec Utrecht pour le transfert d'Albert Lottin

Convaincu par le projet du FC Utrecht après avoir échangé avec l'entraîneur John van den Brom, Albert Lottin (une apparition en pro avec Bordeaux en août 2019) doit s'engager prochainement avec le club néerlandais. De sources hollandaises, le milieu international U20 tricolore passera la semaine prochaine la visite médicale préalable à un engagement de trois ans.

Bordeaux et Utrecht ont trouvé ce jeudi un accord total pour un transfert (assorti d'un pourcentage à la revente). Lottin (18 ans) avait fait savoir à ses dirigeants depuis plusieurs semaines sa volonté de quitter la France et de s'engager à l'étranger, et ce, malgré l'insistance du Toulouse Football Club.