Real Madrid : Rodrygo, le joker de luxe du sprint final

Encore lui ! Hier, le Real Madrid a réalisé une belle remontada face à Séville en Liga (victoire 3 à 2). Une rencontre où le club espagnol a pu compter sur l'un de ses hommes forts du moment. Non, il ne s'agit pas de Karim Benzema, auteur du but de la victoire. Mais plutôt de Rodrygo. Placé sur le banc au coup d'envoi, le Brésilien, entré en jeu à la 46ème minute a de nouveau été décisif. Buteur mardi en Ligue des Champions face à Chelsea, le joueur de 21 ans, servi parfaitement par Luka Modric, était sorti du banc et avait permis à son équipe de réduire la marque (3-1) avant que KB9 qualifie le Real Madrid (défaite 3-2).

Rodrygo a encore frappé

Hier soir, au stade Sanchez-Pizjuan, Rodrygo a récidivé. En effet, alors que les Merengues étaient menés 2 à 0, il a marqué et recollé au score. Servi par Carvajal, il a ouvert son pied pour tromper Bono du droit. Un but qui a remis son équipe sur de bons rails, puisqu'elle s'est finalement imposée 3 à 2. Une nouvelle entrée décisive pour ce joker de luxe, qui a aussi délivré une passe décisive sur le but de la victoire de Benzema. Ce lundi, la presse l'encense. AS écrit : «l'entrée de Rodrygo Goes sur le terrain a été décisive pour que le match prenne un tout autre cours que ce qui avait été vu au premier acte. Comme lors de la nuit magique contre Chelsea, le premier ballon touché par l'attaquant est entré dans le but».

Le quotidien ibérique a ajouté : «Rodrygo, qui jusqu'à présent connaissait une saison irrégulière, a montré lors des deux derniers matchs une griffe et une faim qui font de lui un footballeur différent. Si Rodrygo est capable de maintenir ce niveau d'agressivité et de rythme cardiaque élevé d'ici la fin de la saison, Madrid se sera retrouvé avec le renfort d'un joueur décisif dans la partie décisive de la saison». Du côté de Mundo Deportivo, on est aussi charmé. "La grande semaine de Rodrygo", a titré le média catalan.« Dans les deux matches, en plus de Karim Benzema qui n'a pas manqué son rendez-vous avec le but, la figure de Rodrygo Goes a émergé. Il a été un joueur clé avec deux buts et avec son rôle de catalyseur pour rapprocher les Merengues de la Ligue des champions et de la Liga».

Plus qu'un joker ?

MD s'est ensuite demandé si le Brésilien, qui est passé devant Marco Asensio dans la hiérarchie ces derniers temps, ne méritait pas mieux. Carlo Ancelotti a répondu : «ce sont des statistiques. Il va devenir un très grand joueur et il a fait la différence plusieurs fois. Mais bon, il peut faire la différence en étant titulaire comme en sortant du banc». Dans une bonne passe au meilleur moment de la saison, le Brésilien sous contrat jusqu'en 2025 a été félicité par Iker Casillas. L'ancien joueur du Real Madrid a écrit sur Twitter que l'entrée de Rodrygo avait changé le match. De quoi faire plaisir au principal intéressé, qui a confié après la rencontre :

«Nous repartons avec de très bonnes sensations, nous nous battons toujours jusqu'à la fin. Nous savions que c'était un match très difficile, mais je suis heureux d'avoir pu entrer en seconde période, de mettre le but et de faire la passe décisive pour aider mon équipe. Il faut donner de la valeur à ces trois points car personne ne s'était imposé ici mais nous oui. Ce sont trois points qui nous rapprochent de notre objectif, qui est de gagner la Liga (...) L'entraîneur nous a demandé de jouer plus car en première période nous avons eu du mal et eux ont été meilleurs. Ce sont des choses que seul le Real Madrid est capable de faire, je suis très fier de faire partie de cette équipe et d'avoir renversé ces matches». Une bonne habitude pour Rodrygo ces temps-ci !