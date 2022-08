La Juve s'offre Filip Kostić

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Eintracht Francfort, Filip Kostic (29 ans) rejoint officiellement la Juventus Turin. Après avoir trouvé un accord avec la formation allemande, le club du Piémont a annoncé la nouvelle, ce jeudi. Le milieu gauche international serbe de 29 ans (48 sélections/3 buts), qui a passé sa visite médicale avec succès, s'offre donc un nouveau challenge en Serie A.

«L’Eintracht Francfort et la Juventus Football Club ont conclu un accord sur un transfert immédiat de Filip Kostic. Le contrat du milieu de terrain sur le Main aurait expiré à la fin de la saison 2022/23. Le joueur de 29 ans quitte la Hesse après presque quatre ans avec l’Eagle sur la poitrine, après avoir d’abord été prêté par le Hamburger SV en 2018 et avoir déménagé à Francfort en 2019. Depuis lors, Kostic a contribué 33 buts et 64 passes décisives en 172 apparitions toutes compétitions confondues», précise, en ce sens, le communiqué du club allemand.