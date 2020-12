Le Barça cible un jeune défenseur central néerlandais

Les problèmes défensifs au Barça sont réels avec les blessures de Piqué, Araujo et Lenglet. Ainsi, à l'image d'un Liverpool, les Blaugranas connaissent une pénurie de défenseurs centraux, qui va certainement forcer à recruter dès le mercato hivernal. Et les dirigeants pourraient amener un nom bien connu : celui de Bogarde.

Selon Sport, les Culés se seraient placés pour recruter le neveu de Winston Bogarde, joueur des Blaugranas entre 1998 et 2000. Evoluant à Hoffenheim, Melayro Bogarde est un jeune défenseur (18 ans) polyvalent, capable de jouer dans l'axe et sur le côté droit. En fin de contrat en 2021, le Batave attirerait également les convoitises du Real Madrid, de l'AC Milan et de Manchester City.