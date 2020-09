L1 : le PSG vers un huis clos contre Angers ?

Mercredi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la jauge des rassemblements était ramenée de 5 000 à 1 000 personnes dans les plus grandes villes de France comme Paris. Directement touché par cette annonce, le Paris Saint-Germain, qui a pu recevoir 4 000 spectateurs contre l’OM et Metz au Parc des Princes, en plus des 1200 accrédités, pourrait dès ce week-end mettre en place un nouveau système.

En effet, comme indiqué par l’Équipe mercredi soir, le huis clos total est une piste envisagée par le club de la capitale, même si pour le moment, aucune option n’est privilégiée par les dirigeants parisiens. Ces derniers chercheraient à savoir désormais si accueillir 1000 spectateurs ne couterait pas plus d’argent que les matches à huis clos. Les différents scénarios sont évoqués. Mais la décision finale reviendra tout bonnement au président du club, Nasser Al-Khelaïfi.