OL : l’Inter Milan veut jouer un sale coup à John Textor !

Dans la famille des clubs au quotidien tout rose, je demande l’Inter Milan. Les Nerazzurri de Simone Inzaghi réalisent un formidable début de saison. Avec la 2ème meilleure attaque d’Italie et la 4ème meilleure défense, les pensionnaires du stade Giuseppe-Meazza sont plus que jamais dans la course à un nouveau Scudetto aux côtés du Napoli, de l’Atalanta, de la Fiorentina ou encore de la Lazio. Toutes ces équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, alors que l’Inter est aussi en très bonne posture en Ligue des Champions avec cette magnifique 2ème place derrière Liverpool dans le classement de cette phase de championnat. Ils vont d’ailleurs bientôt faire leur entrée en lice en Coppa, puis disputer en Arabie saoudite le Final Four de la Supercoppa en janvier prochain. Alors que tout se passe bien, beaucoup se demandent ce que Giuseppe Marotta, président de l’Inter, fera durant le mercato d’hiver, lui qui est habitué à verrouiller des signatures à 0 € avec les futurs joueurs en fin de contrat.

«Je ne sais pas, nous sommes toujours actifs et nous regardons déjà vers la saison prochaine. Nous pouvons continuer cette saison avec ce groupe, homogène et bien encadré. Il y a des blessés dans toutes les équipes, mais avec l’effectif disponible, nous pouvons faire face à nos nombreux engagements. Dans le sport, il faut être ambitieux et non arrogant. L’Inter participe pour en tirer le meilleur parti dans le respect de ses adversaires. Nous allons bien, nous allons essayer d’en tirer le meilleur parti et s’il y a des équipes plus fortes, nous les féliciterons», a ainsi récemment déclaré le président de l’Inter. Stratégie de communication ou vraie annonce sur les prochains mois ? En tout cas, une chose est sûre : l’Inter se porte bien et peut se permettre de regarder vers l’avenir, les yeux rivés sur un continent où le football est érigé au rang d’art, et qui fournit un nombre incalculable de jeunes pépites pour demain. L’Amérique du Sud, terrain de chasse de John Textor qui compte exploiter les pépites pour son OL.

Deux joueurs de la galaxie lyonnaise dans le viseur

C’est un secret de polichinelle, mais l’Inter a toujours eu un fort lien avec les talents d’Amérique du Sud. De Javier Zanetti à Ronaldo en passant par Esteban Cambiasso, Julio Cesar, Iván Córdoba, Walter Samuel, Maicon, Lucio ou encore Diego Milito, l’Internazionale porte très bien son nom et encore récemment avec les heures glorieuses de Lautaro Martinez, Mauro Icardi voire Alexis Sánchez. En ce sens, fidèle à sa philosophie, la Gazzetta dello Sport nous apprend aujourd’hui que le vice-directeur sportif Dario Baccin a été envoyé en mission spéciale en Amérique du Sud par l’Inter Milan, à la recherche de nouveaux talents sud-américains. Après avoir regardé la finale de la Copa Libertadores opposant Botafogo et l’Atlético Mineiro, le dirigeant des Nerazzurri restera encore quelques jours pour trouver plusieurs profils intéressants à suivre avec plus d’attention, avant de lancer des négociations. On parle notamment de Pablo Maia (São Paulo), Christian Médina (Boca Juniors), Franco Mastantuono (River Plate), Lorran (Flamengo), Kevin Zénon (Boca Juniors), Vitor Reis (Palmeiras), Valentin Gomez (Velez) et Leonardo Fernández (Peñarol).

Mais alors quel rapport avec l’Olympique Lyonnais et John Textor ? En tête de la liste des pépites à observer se trouve Thiago Almada, joueur du Botafogo pourtant promis à un avenir chez les Gones. L’Argentin de 23 ans affirmait encore dernièrement à propos de son avenir : «quand je suis arrivé, j’ai prévu un certain temps pour ensuite aller en Europe. Pour l’instant, j’ai un accord avec Lyon, dont j’ai parlé avec le propriétaire du club (John Textor, NDLR), qui est le même que Botafogo», a déclaré le natif de Buenos Aires (15 matchs, 3 buts avec le club brésilien). Son coéquipier Luiz Henrique est aussi sur la short-list de Dario Baccin. L’attaquant brésilien a déclaré après la victoire en Copa Libertadores : «je ne sais pas (si je reste à Botafogo)… Je veux profiter de ce moment avec le groupe, avec ma famille. Nous résoudrons ce problème plus tard…», ne fermant donc pas totalement la porte à un départ. Ces deux Sud-Américains, longtemps liés à un possible avenir pour l’OL, commencent à attirer les convoitises de gros cadors européens dont l’Inter Milan. Prudence.