Bayer Leverkusen : Victor Boniface justifie sa célébration obscène contre Hoffenheim

Surpris à domicile par le RB Leipzig avant la trêve internationale, le Bayer Leverkusen s’est repris en dominant de la tête et des épaules Hoffenheim (4-1), ce samedi après-midi dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga. Grand artisan de la victoire des Pillendreher à l’image de son doublé, Victor Boniface a également fait parler de lui pendant la rencontre en allant célébrer son premier devant les supporters en baissant son short avant de mimer un geste obscène. Après la partie, l’attaquant nigérian s’est justifié en indiquant avoir respecté une promesse faite à un influenceur au Nigéria.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas essayé de provoquer qui que ce soit. C’est une tendance Tiktok d’un grand influenceur au Nigéria. Je lui ai promis de fêter ça comme ça. Je voulais le faire lors des deux premiers matchs, mais je n’ai pas marqué. Quand j’ai marqué aujourd’hui, je savais que c’était le moment de le faire… Je suis très content parce que lors des derniers matchs, je n’ai pas marqué de but et n’ai pas délivré de passes décisives. J’avais vraiment besoin de ça pour me pousser», a-t-il expliqué au micro de Sky Germany.