BL : le Bayer Leverkusen reprend sa marche en avant à Hoffenheim, Leipzig bute sur l’Union

Au lendemain de la victoire du Borussia Dortmund sur Heidenheim, cinq autres rencontres comptant pour la 3e journée de la Bundesliga étaient à suivre, ce samedi. Battu avant la trêve par Leipzig, le Bayer Leverkusen a repris sa marche en avant sur la pelouse d’Hoffenheim. Mis sur orbite par Terrier, imité par Boniface, le champion d’Allemagne en titre a rapidement fait la course en tête avant que Wirtz et le Nigérian, auteur d’un doublé, n’enfonce le clou en seconde période, et ce, malgré la réduction de l’écart en première période signée Berisha (1-4). Un succès probant qui permet aux Pillendreher de recoller au wagon de tête, mais surtout de revenir à un point de Leipzig. Désireuse de prendre seule la tête du classement, la formation saxonne s’est prise les pieds dans le tapis à Berlin en butant sur l’Union (0-0).

Dans les autres rencontres de la journée, le VfB Stuttgart a décroché sa première victoire de la saison en championnat en s’imposant sur le terrain du Borussia Mönchengladbach grâce à un doublé de sa recrue estivale, Demirovic, et une réalisation d’Undav (1-3). Une prestation encourageante pour le vice-champion d’Allemagne avant d’aller défier le Real Madrid, mardi, en Ligue des Champions. Après avoir chuté face au Bayern Munich il y a deux semaines, Fribourg a retrouvé le chemin de la victoire en disposant d’une courte tête de Bochum. Malgré l’ouverture du score de l’ancien Monégasque Boadu, le club de la Ruhr a craqué aux abords du dernier quart d’heure suite au doublé d’Adamu et stagne plus que jamais au dernier rang de Bundesliga (2-1). Enfin, L’Eintracht Francfort d’Hugo Ekitike s’est rapproché du top 5 en dominant Wolfsburg (1-2).

Les résultats du multiplex :