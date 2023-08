Mercato : l’OM galère pour 4 départs

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a été félicité pour son mercato. En effet, les supporters comme les médias se sont emballés pour le recrutement estival après les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Pablo Longoria a encore réalisé de jolis coups. Même si cela n’a pas payé mardi lors du match aller comptant pour le troisième tour de qualification à la Ligue des Champions, Marseille est content de ses recrues.

Des dossiers qui traînent en longueur

D’après La Provence, le président phocéen n’exclut pas d’autres surprises d’ici la fin du mercato. A priori, il ne devrait pas enrôler un défenseur central. Un autre joueur offensif, en revanche, pourrait arriver. Comme expliqué sur notre site, l’OM creuse la piste menant à Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou). Mais l’ancien joueur de l’AS Monaco n’arrivera que si les pensionnaires de l’Orange Vélodrome réalisent des ventes.

À lire

OM : Marcelino demande du temps après la défaite face au Panathinaïkos

Et c’est là tout le problème. L’OM peine encore à dégraisser, même si Dimitri Payet a résilié son contrat ou Konrad de la Fuente a été envoyé en prêt à Eibar. Pour ses autres indésirables, c’est plus compliqué. Courtisé par Fenerbahçe depuis des semaines, Cengiz Ünder, pour lequel on évoquait un prix compris entre 12 et 15 millions d’euros, est toujours là. Et La Provence n’est pas très optimiste et précise que son transfert n’est plus si imminent. Marseille galère aussi avec Ruslan Malinovskyi.

La suite après cette publicité

C’est très calme pour Guendouzi et Rongier

Pourtant tout était en bonne voie avec le Torino, bien que le président du club ait démenti des contacts. Mais l’écurie italienne, qui a bien discuté d’un prêt avec une option d’achat de 9 millions d’euros, ne veut pas offrir plus. Ce que réclame l’OM. Un dossier qui traîne en longueur. L’Olympique de Marseille compte aussi vendre l’un des milieux de terrain, avec une préférence pour Mattéo Guendouzi.

Mais La Provence explique que ça ne se bouscule pas vraiment pour l’international tricolore. Le média régional explique que c’est aussi le «calme plat» pour Valentin Rongier. Malgré leurs valeurs marchandes intéressantes, les deux milieux n’attirent pas grand monde. Des nouvelles qui ne sont pas rassurantes pour les Phocéens, alors que Frank McCourt exige des ventes en coulisses. Pablo Longoria va encore devoir faire des miracles.