Montpellier, OM : Laurent Nicollin évoque l’avenir d’Elye Wahi

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, l’attaquant de Montpellier Elye Wahi, auteur de 17 buts en championnat cette saison, est devenue l’une des nouvelles révélations de la Ligue 1. De quoi attirer les convoitises de plusieurs clubs européens, que ce soit en Bundesliga (Dortmund, Leipzig…) et en Premier League (Newcastle, Arsenal…). Laurent Nicollin, président du MHSC, s’est confié sur le futur qu’attend son buteur de 20 ans, confirmant l’intérêt qu’on lui porte depuis quelques mois et notamment après son quadruplé inscrit contre l’OL, et ce malgré la défaite 5-4.

«C’est la suite logique des joueurs formés au club de quitter le cocon. Le tout, c’est que tout le monde soit gagnant. On a des discussions avec ses agents. On ouvrira la porte si on obtient le montant souhaité, sinon, il restera une saison de plus. (…) En janvier, j’ai refusé 25M€ plus des bonus d’un club anglais. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Je pense que, si Elye Wahi était l’attaquant de l’OM, il vaudrait 60M€. Il est voué à jouer dans de très grands clubs européens parce qu’il a le potentiel pour. Je le lui souhaite», a déclaré le dirigeant pailladin dans des propos récoltés par L’Equipe.

