La sortie remarquée de Daniel Riolo sur les sifflets contre Mbappé et Deschamps

Daniel Riolo n’est pas surpris par le traitement reçu par le sélectionneur des Bleus et son capitaine. Copieusement sifflés par le public présent au Groupama Stadium lors de l’annonce de la composition d’équipe, Kylian Mbappé et Didier Deschamps sont pris en grippe par de nombreux supporters des Bleus. « Ils incarnent ce désamour. Deschamps incarne le fait qu’on s’emmerde quand on regarde l’équipe de France, et Mbappé incarne un peu la désillusion par rapport à ce joueur. Son caractère, tout ce qu’il se passe depuis un an, tout ce qu’il représente dans ce foot qui marche à l’envers et ne plait plus… », a révélé le chroniqueur de 54 ans au micro de l’After Foot de RMC.

Si l’Équipe de France s’est offert un peu d’air en se défaisant de la Belgique (2-0) à Lyon, ce lundi. Mbappé et Deschamps sont toujours sous le feu des critiques, pour des raisons différentes. L’attaquant de 25 n’a plus marqué sous le maillot bleu depuis 5 matchs - un seul but inscrit sur les huit derniers, face à la Pologne sur penalty pendant l’Euro - et son attitude, sur et en dehors du terrain, est également pointée du doigt. Didier Deschamps quant à lui est, selon certains, dépassé et son aventure sur le banc des Bleus aurait dû être écourtée plus tôt. En bref, l’Équipe de France sort de cette première trêve internationale post-Euro avec encore plus d’interrogations qu’avant cette dernière.