Juventus-OL : la réaction à chaud d'Anthony Lopes

L'Olympique Lyonnais a réussi à créer l'exploit ! Vainqueurs 1-0 au match aller, les Gones ont été battus par la Juventus ce vendredi soir à Turin (1-2). Mais grâce au but marqué à l'extérieur, par Depay sur penalty, le club rhodanien a validé son billet pour les quarts de finale. Interrogé par RMC Sport après la rencontre, Anthony Lopes a rapidement fait part de sa satisfaction : «il faut passer par là. On savait qu'on avait les ressources pour marquer un but ici, et derrière il leur en fallait trois pour se qualifier. On a été très solidaires pour ne pas encaisser ce troisième but. C'était un gros travail collectif. On n'a pas été récompensés vendredi dernier mais là si.»

Au prochain tour, l'OL sera opposé à Manchester City, qui a éliminé le Real Madrid. Un nouvel adversaire de taille pour les Gones, mais le gardien portugais n'a pas peur : «il nous faut sortir les grands d'Europe. On a sorti cette Juventus qui a des joueurs assez extraordinaires. Mais on sait que quand on joue en équipe, généralement on est récompensés à l'issue du match. (...) On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. En ayant sorti cette Juventus en 1/8es, on se doit et on a le droit de voir plus haut.» Rendez-vous samedi 15 août pour un match déjà très attendu !