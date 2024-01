La superstar inattendue du Real enflamme Madrid, l’Angleterre soulagée du départ de Jadon Sancho

Brahim Diaz réclame sa place !

Le Real Madrid peut compter sur un joueur qui est en pleine forme en ce moment, c’est Brahim Díaz ! Le milieu offensif a été l’un des grands acteurs de la qualification en finale de la Supercoupe contre l’Atlético avec son but décisif en fin de match (5-3). Du coup, ce matin, la presse madrilène le met en avant, car il prend de plus en plus de place depuis le début de la saison. À tel point qu’il devient l’une des «superstars» de cette équipe comme l’annonce AS dans ses pages intérieures. «Il revendique sa place dans le onze de départ madrilène et une convocation en équipe nationale. Il continue d’accumuler les mérites pour devenir un joueur majeur. Il a atteint 35,2 km / h dans sa course face à Oblak et marquer le 5-3 du derby.» Pour Marca, «Brahim est le plus efficace, le joueur de 24 ans marque ou est impliqué dans un but toutes les 91 minutes. C’est le seul joueur du Real Madrid à avoir marqué en Liga, en Ligue des champions, en Coupe et en Supercoupe. Six buts et trois passes décisives en un peu plus de 800 minutes de jeu.» Pas mal et ça mérite de le voir encore un peu plus pour les médias locaux…

«Un prêt à domicile»

Après quelques mois de galères suite à sa mise au ban à Manchester United, Jadon Sancho s’est engagé en prêt jusqu’à la fin de la saison avec le Borussia Dortmund, un club qu’il connait bien ! L’Anglais fait la Une des journaux anglais ce matin qui espèrent qu’il arrivera à se relancer outre-Rhin. À l’image du Daily Express qui estime que c’est «un prêt à domicile». On rappelle que Sancho a joué pour le BvB entre 2017 et 2021 avant d’être vendu à Manchester. «Sancho, tout sourire, échappe à l’enfer de Man United en retournant à Dortmund», écrit le quotidien. Le Daily Mirror placarde la déclaration du joueur : «je rentre chez moi. Jadon dit qu’il est impatient de rejouer, le sourire aux lèvres, à son retour à Dortmund», analyse le tabloïd. Enfin, le Daily Star estime que «Jadon est heureux d’être prêté à Dortmund. Les jours heureux reviennent.» Bref, les médias du Royaume espèrent que l’international anglais va se relancer en cette deuxième partie de saison afin d’être en forme pour l’Euro avec les Three Lions, l’été prochain.

Le festival Milik

En Italie, il y avait les derniers quarts de finale de la Coppa qui se disputaient hier entre la Juventus et Frosinone. Et la Vieille Dame s’est baladée en écrasant son adversaire du soir (4-0) ! Pour La Gazzetta dello Sport, c’était une «Maxi Juve. Encore une démonstration en Coupe, ils vont en demi-finale. Milik marque trois buts, Yildiz encore un super but, Frosinone est écrasé. En avril, double défi avec la Lazio», rapporte le journal au papier rose. Même son de cloche sur la couverture de Tuttosport qui met en avant la performance d’Arkadiusz Milik qui a réalisé un «festival» d’après la publication turinoise. «Buts et spectacle : Allegri sait toujours trouver de nouvelles ressources. L’équipe progresse à tous points de vue, la confiance monte dans la remontée du Scudetto», explique encore Tuttoport. Enfin, Il Corriere dello Sport s’enflamme et placarde que c’est «l’Italie de Max» ! La Juve «reste en course pour deux trophées» : la Coppa donc et le Scudetto.