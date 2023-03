Liga : le FC Barcelone connaît le prix de Vitor Roque

La suite après cette publicité

Nouveau crack en vogue du côté de la Seleção, Vitor Roque séduit de nombreux clubs en Europe. Dont principalement le FC Barcelone, qui en a fait une priorité. Mais pour s’offrir le jeune Brésilien, les Catalans vont devoir payer une somme conséquente. À en croire les informations d’AS, le club actuel de l’attaquant de 18 ans, l’Athletico Paranaense, demande pas moins de 50 millions d’euros pour 85% seulement du joueur.

Le club brésilien serait aujourd’hui dans une situation économique stable et se sent donc à son avantage dans les négociations. À tel point que les dirigeants ne se soucient pas de vendre leur pépite pour un montant inférieur à 50 millions, mais de garder le plus grand morceau du gâteau s’il y a un futur transfert. Les Blaugranas veulent éviter cette situation. Le leader de la Liga aurait déjà fait une offre de 25 millions d’euros. Refusée par l’Athletico Paranaense.

