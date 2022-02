Unai Emery et la difficulté de coacher le PSG

Thomas Tuchel avait parlé il y a quelques mois de la difficulté de diriger le Paris SG et ses stars, évoquant notamment l'aspect politique qui réside au sein du vestiaire du club de la capitale. Interrogé sur ce sujet au micro de TNT Sports Brasil, Unai Emery, ancien entraîneur parisien, aujourd'hui à Villarreal, s'est exprimé sur le sujet.

«C’est difficile de trouver la solution, parce que tu dois travailler le football aussi. Au niveau personnel, vu que ces joueurs ont beaucoup de choses autour d’eux, il faut faire en sorte de les concentrer uniquement sur le football. Les joueurs le font mais il y a aussi beaucoup d’obligations extérieures, qui les éloignent parfois un peu de ce qui est le football. Mais c’est un plaisir de travailler avec des joueurs de ce niveau», a lancé l'Espagnol.

