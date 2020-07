MU-Chelsea : les compositions de la demi-finale

Au lendemain de la victoire d'Arsenal contre Manchester City (2-0), la deuxième demi-finale de cette FA Cup 2019-2020 va se disputer dans quelques minutes. Manchester United et Chelsea vont en effet s'affronter sur la pelouse de Wembley pour décrocher le dernier billet pour la finale, qui se disputera le 1er août (18h30). Et pour ce match, Ole Gunnar Solskjær et Frank Lampard ont choisi leur composition.

Du côté des Red Devils, le technicien norvégien a choisi un 3-5-2 avec le Portugais Bruno Fernandes positionné juste derrière le duo d'attaque Daniel James-Marcus Rashford. Les Français Paul Pogba et Anthony Martial sont remplaçants. En face, le coach anglais a choisi un 3-4-3 avec un trio Willian-Olivier Giroud-Mason Mount. À noter la titularisation de Kurt Zouma en défense centrale.

Le XI de Manchester United

La composition de Chelsea