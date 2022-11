JT Foot Mercato : les grands absents du Mondial déballent tout !

La suite après cette publicité

La déception des absents

Beaucoup de joueurs ont longtemps espéré être appelés avec leur sélection afin de représenter leurs pays pour le Mondial 2022 au Qatar. Toutefois, les places sont chères et l'espoir laisse souvent place à la déception quand certains titulaires habituels apprennent qui ne participeront pas à cette nouvelle édition de la Coupe du Monde. En Espagne, notamment, le sélectionneur Luis Enrique a convoqué 26 joueurs. Une liste dans laquelle on note les absences de deux anciens tauliers de la sélection espagnole. On peut citer le gardien David de Gea et le capitaine emblématique Sergio Ramos. Le défenseur du PSG semblait pourtant avoir retrouvé une très bonne forme cette saison avec le PSG. Mais pas suffisamment visiblement aux yeux de Luis Enrique. En Allemagne, le défenseur du BvB Mats Hummels connaît le même sort, lui qui n'a pas été appelé par Hansi Flick. Une décision que le principal intéressé a beaucoup de mal à digérer. « Sans surprise, c'est l'une des plus grosses déceptions de ma carrière. Je croiserai les doigts pour l'équipe pendant la Coupe du monde », a-t-il regretté. Au Brésil, l'incroyable réservoir de joueurs en attaque a fait des victimes. L'attaquant de Liverpool Roberto Firmino en fait partie. Mais ce dernier s'est montré relativement compréhensif, malgré la déception. Enfin, chez les blessés, l'Argentine devra se passer des services de Giovanni Lo Celso, blessé avec Villarreal. Le milieu de terrain a souhaité adresser un message d'encouragement à ses coéquipiers. « Tout enfant rêve de participer au plus beau tournoi du monde. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais il n'y avait aucun moyen. Je souhaite le meilleur au groupe qui partira, et je ne doute pas qu'il représentera le pays de la meilleure façon. Je les soutiendrai comme tout autre Argentin, où que je sois ».

Thuram et Disasi en EDF

Mercredi dernier au journal de 20h de TF1, le sélectionneur de l'Equipe de France Didier Deschamps avait dévoilé une liste de 25 noms pour la Coupe du Monde 2022. Une première surprise dans cette liste puisque le tacticien de 54 ans avait la possibilité de convoquer 26 joueurs. Ce dernier avait jusqu'à 19h ce lundi pour transmettre sa liste définitive et bien ce matin, DD a choisi d'appeler Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Et ce n'est pas la seule surprise puisque l'équipe de France a appris une très mauvaise nouvelle avec le forfait de Presnel Kimpembe ! Le défenseur du PSG est remplacé par le Monégasque Axel Disasi. Malgré 15 minutes disputées hier face à l'AJ Auxerre lors de la balade du PSG (5-0), Presnel Kimpembe a préféré déclarer forfait.

CR7 tape dans la fourmilière

Lors d'une interview accordée au journaliste Piers Morgan, diffusée sur Talk Sport et relayée par The Sun, Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes avec Manchester United et Erik ten Hag. Si les Red Devils n'ont pas fait de de commentaires publics hier soir, The Telegraph révèle que le cas CR7 sera abordé aujourd'hui en haut lieu. Ten Hag et ses dirigeants, à savoir le directeur général Richard Arnold et le directeur du football John Murtough, vont se rencontrer afin de décider quoi faire avec le Portugais, qui pousse pour s'en aller. Tous prendront une décision, en accord avec le coprésident et propriétaire Joel Glazer. En attendant, le journal britannique Metro indique que CR7 devrait être sanctionné par une amende correspondant à deux semaines de salaire, soit environ 1,1 million d'euros. La première sanction d'une folle sortie qui a secoué la planète foot.