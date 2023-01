Sergio Ramos met le PSG dans l’embarras !

La suite après cette publicité

C’est un des principaux dossiers qui attend la direction parisienne dans les prochains mois. Sergio Ramos arrive en fin de contrat dans six mois seulement, et il peut déjà discuter avec d’autres clubs en vue d’une signature l’été prochain. Ces dernières semaines, il ne semble d’ailleurs pas vraiment y avoir eu d’avancées concernant une éventuelle prolongation du défenseur espagnol à Paris.

En revanche, on a appris qu’Al-Nassr, club qui vient de recruter Cristiano Ronaldo, souhaite également enrôler l’ancien capitaine du Real Madrid. Et nul doute que l’écurie saoudienne aura des arguments à faire valoir, alors que des discussions officielles devraient bientôt avoir lieu entre les deux parties. Et le PSG dans tout ça ? Visiblement, il y a des doutes.

À lire

PSG : Al Nassr veut aussi s’offrir Sergio Ramos !

Que faire avec Ramos ?

Comme le rapporte CBS Sport, le club de la capitale ne sait pas quoi faire avec Sergio Ramos et hésite encore à proposer un contrat au défenseur de 36 ans. Performant cette saison et libéré de ses pépins physiques, l’Espagnol serait plutôt chaud pour une année supplémentaire en terres parisiennes, mais l’état-major francilien n’est pas totalement convaincu.

La suite après cette publicité

Cette saison, le défenseur central a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues avec l’équipe de Christophe Galtier, après une première saison bien plus discrète et marquée par les pépins physiques. Al-Nassr, qui défiera le PSG en amical à la mi-janvier, tentera de s’engouffrer dans la brèche et de sécuriser la signature de l’ancien merengue avant que le PSG ne prenne une décision finale…