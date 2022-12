PSG : Al Nassr veut aussi s’offrir Sergio Ramos !

La suite après cette publicité

Et si c’était le retour d’un duo magique qui a tant fait rêver le Real Madrid ? Depuis quelques semaines déjà, Al Nassr, le club saoudien entraîné par Rudi Garcia, semble le grand favori pour recruter Cristiano Ronaldo. Un contrat XXL attend la vedette portugaise en terres saoudiennes, avec 1,35 milliard d’euros pendant 7 ans (deux ans et demi en tant que joueur et le reste en tant qu’ambassadeur de l’Arabie Saoudite). Difficile à refuser…

Mais le leader du championnat saoudien ne veut pas en rester là. Si l’arrivée du Portugais est en bonne voie, et que le nom de N’Golo Kanté est aussi sur la table comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes, voilà que le club veut recruter Sergio Ramos, ancien capitaine du Real Madrid et plutôt proche du joueur lusitanien. C’est ce qu’affirme Marca ce jeudi. Rassurez-vous amis parisiens, il s’agit d’une arrivée pour l’été prochain, et l’Espagnol ne quittera pas Paris dès ce mois de janvier.

Al Nassr y croit

Il faut dire que le contrat du vétéran andalou expire en juin prochain, et pour l’instant, il ne semble pas y avoir eu de vraies avancées pour une prolongation de son bail. Une offre saoudienne devrait en revanche arriver très vite sur la table, avec des dirigeants qui vont voyager en Europe pour tenter de le convaincre. Le média n’en dit pas plus, mais on imagine qu’elle sera plutôt juteuse. Les Saoudiens savent que ça sera compliqué, notamment parce que le défenseur souhaite continuer à jouer au plus haut niveau, mais pas impossible.

Le journal rajoute que le joueur est plutôt à l’aise à Paris, et qu’il se sent bien dans le vestiaire, aux côtés de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi notamment. Du haut de ses 36 ans, il a disputé 14 rencontres de Ligue 1 et 6 matchs de Ligue des Champions cette saison, étant plutôt épargné par les pépins physiques et assez performant dans l’arrière-garde parisienne. La balle est dans son camp…