PSG : Gonçalo Ramos et João Neves vont affronter leur premier coach

Engagé en demi-finale de Coupe de France et dans la course à la montée en Ligue 1, l’USL Dunkerque réalise une saison absolument historique sur tous les plans, et a surtout gagné les louanges de références du football français pour son jeu offensif plaisant, quel que soit l’adversaire. Un succès qui est en grande partie dû à un nom que João Neves et Gonçalo Ramos connaissent très bien : Luis Castro.

Entraîneur de l’USLD, le Portugais a fait ses gammes au sein des catégories jeunes du Benfica, où il a eu les deux joueurs du Paris Saint-Germain sous ses ordres. «Ce que je retiens le plus c’est leur professionnalisme. Certains sont des joueurs de foot trois heures par jour : ils s’entraînent, font les soins et c’est tout. Et d’autres le sont 24 heures sur 24. Tous les deux sont au maximum», racontait le manager dunkerquois au moment d’évoquer ses deux anciens protégés. Cette fois-ci, pour la première fois de sa carrière, il souhaitera sans doute que les deux joueurs ne soient pas dans leur meilleure forme.