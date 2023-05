Atlético : nouvelle blessure pour Memphis Depay

La suite après cette publicité

Encore une mauvaise nouvelle pour Memphis Depay. Déjà absent de la compétition durant deux mois en raison d’une blessure musculaire, l’attaquant néerlandais a fait son retour sur les terrains contre Valladolid, entrant en jeu lors de la victoire des Colcheneros. Néanmoins, l’international Oranje (88 sélections, 44 buts) devra rejoindre l’infirmerie une deuxième fois cette saison, comme l’a annoncé son club ce mercredi après-midi.

«Memphis Depay n’a pas pu terminer la séance d’entraînement du mardi 2 mai avant le match contre Cadix et a dû déclarer forfait après avoir ressenti une gêne dans un rondo au début de la séance. Notre attaquant avait évolué positivement après une surcharge dont il avait souffert dans les deux jambes ces derniers jours. Les examens effectués par le service médical du club indiquent que le Néerlandais souffre d’une lésion du soléaire droit. Le '9' rouge et blanc commencera bientôt à recevoir des séances de physiothérapie et suivra un entraînement de rééducation, en attendant l’évolution», peut-on lire dans le communiqué du club madrilène.

