Brest-OM : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45). L’OM a parfaitement lancé sa saison le week-end dernier en s’imposant largement à domicile face au Stade de Reims (4-1). Les Brestois quant à eux y ont cru jusqu’au bout contre Lens, mais se sont finalement inclinés (3-2). Igor Tudor peut compter sur un effectif au complet ce soir, avec notamment la présence de Sanchez dans le groupe marseillais. Seul Lopez, encore un peu court, manque à l’appel.

L’international chilien débutera sur le banc pour sa première sous les couleurs de l’OM, tout comme Payet. L’entraîneur croate a décidé de faire confiance au même onze qui s’est imposé la semaine dernière. Blanco est dans les cages, avec Mbemba, Gigot et Balerdi devant lui. Guendouzi et Rongier forment le double pivot, accompagnés de Clauss et Tavares dans les couloirs. Gerson et Ünder sont en soutien de Milik à la pointe de l’attaque. Du côté de Brest, quelques changements sont à noter. Dari et Duverne rentrent en défense, tandis que Magnetti et Le Douaron sont également titulaires, à la place de Belaïli et Cardona.

Les compositions officielles

Stade Brestois : Bizot - Brassier, Dari, Chardonnet, Duverne - Lees-Melou, Belkebla - Magnetti, Pereira Lage, Honorat - Le Douaron

OM : Blanco - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Guendouzi, Rongier, Tavares - Gerson, Ünder - Milik

