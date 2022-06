Allemagne-Italie : les compositions officielles

10 jours après s'être séparées sur le score de parité, l'Allemagne et l'Italie remettent le couvert ce soir au Signal Iduna Park à partir de 20h45 (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Et dans un groupe où tout est encore possible, chacune des deux équipes cherchera à obtenir la victoire. Si la Mannschaft devait l'emporter, cela serait le premier succès des hommes d'Hansi Flick dans cette Nations League 2022. Chez la Nazionale, cela leur permettrait de conserver leur fauteuil de leader.

L'ancien coach du Bayern s'appuie sur un 4-2-3-1 où la bonne surprise de ce rassemblement international, Jonas Hoffmann, va débuter un troisième match consécutif. Chez les Transalpins, Roberto Mancini sort son habituel 4-3-3 dans lequel Wilfried Gnonto sera titularisé pour la première fois de sa carrière, après notamment avoir surpris beaucoup d'observateur lors du premier match entre l'Allemagne et l'Italie.

Les compositions officielles :

Allemagne : Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich - Hoffmann, Müller, Sané - Werner

Italie : Donnarumma - Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola - Frattesi, Cristante, Barella - Politano, Raspadori, Gnonto