Atalanta - Manchester United : les compositions officielles

Une affiche prometteuse. Ce mardi soir (21 heures), dans le cadre de la 4ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions (groupe F), l'Atalanta Bergame reçoit Manchester United dans son antre du stadio Atleti Azzurri d'Italia. Ces deux formations s'apprêtent à croiser à nouveau le fer seulement 2 semaines après la folle partie ayant vu les Red Devils, menés 2-0, renverser la DEA à Old Trafford (3-2) grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo. Cette partie sonne donc comme un air de revanche pour l'Atalanta, invaincue depuis cette rencontre (2 nuls, 1 victoire en Serie A). De son côté, MU veut enchaîner après avoir corrigé Tottenham sur sa pelouse samedi (3-0) en Premier League, surtout qu'Ole Gunnar Solskjaer se trouve sur un siège éjectable.

Pour obtenir les 3 points et espérer dépasser son adversaire du jour au classement, Gian Piero Gasperini s'appuie sur son habituel 3-4-1-2. Davide Zappacosta et Joakim Mæhle seront chargés d'animer les ailes en tant que piston, alors que le trio offensif redoutable bergamasque est formé par Mario Pašalić, Josip Iličić et Duvan Zapata. De son côté, OGS décide de reconduire son 3-4-1-2 ayant parfaitement fonctionné au Tottenham Hotspur Stadium. Raphaël Varane le défenseur central français enchaîne après son retour de blessure alors qu'Éric Bailly est l'invité surprise de ce onze et connaît sa première titularisation de l'année en C1. Paul Pogba compose l'entrejeu aux côtés de Scott McTominay, alors que Bruno Fernandes soutient CR7 et Marcus Rashford aux avant-postes.

Les XI de départ

Atalanta Bergame : Musso - De Roon, Demiral, Palomino - Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle - Pašalić - Iličić, Zapata

Manchester United : De Gea - Maguire, Varane, Bailly - Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Shaw - Fernandes - Ronaldo, Rashford