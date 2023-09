Sofyan Amrabat quitte la Fiorentina pour Manchester United !

La suite après cette publicité

Le feuilleton autour du nouveau club de Sofyan Amrabat connait enfin son dénouement. Véritable révélation de la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar sous le maillot de la sélection marocaine, le milieu de terrain de 25 ans avait déjà l’occasion de quitter la Fiorentina l’hiver dernier. Et les courtisans étaient nombreux pour le déloger de la Viola, entre les cadors de Premier League (Tottenham, Liverpool…), l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid ou même l’Arabie saoudite.

Finalement, la direction florentine a décidé de bloquer son départ pour profiter de ses services lors de la deuxième partie de la saison passée, lors de laquelle les hommes de Vincenzo Italiano s’étaient hissés jusqu’en finale de la Ligue Europa Conference, perdue contre West Ham. Le mercato estival ouvert, les prétendants sont revenus à la charge mais il faudra attendre la fin de la fenêtre des transferts pour voir son transfert se boucler…

Un prêt avec option d’achat pour un Amrabat très fier de rejoindre Manchester United

En effet, c’est finalement Manchester United qui va s’offrir le Lion de l’Atlas aux 49 sélections. Le club anglais a d’ailleurs annoncé la nouvelle via un communiqué ce vendredi : «Sofyan Amrabat a rejoint Manchester United en prêt de l’ACF Fiorentina jusqu’en juin 2024, sous réserve des exigences internationales d’autorisation et d’enregistrement.» Après cette signature, le milieu marocain a fait part de sa fierté de rejoindre une telle institution : «C’est un immense honneur de devenir joueur de Manchester United. J’ai dû être patient pour ce moment mais je suis quelqu’un qui écoute toujours mon cœur et maintenant je représente le club de mes rêves.»

Sofyan Amrabat va donc découvrir la Premier League en prêt payant avec option d’achat obligatoire. Après deux saisons du côté de la Fiorentina, l’international marocain va découvrir l’Angleterre et retrouver l’entraîneur néerlandais Erik ten Hag, qu’il connaît bien pour avoir joué sous ses ordres à Utrecht durant deux saisons avant de rejoindre le Feyenoord Rotterdam. Entre le prêt payant et les différentes indemnités, ce transfert devrait rapporter 35 millions d’euros au club italien.