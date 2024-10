Équipe de France : le vestiaire des Bleus vole au secours de Kylian Mbappé

Il est sûrement difficile d’être Kylian Mbappé. Depuis ses premiers pas avec l’AS Monaco, l’attaquant est scruté de près et le moindre de ses gestes est épié. Une situation qui est accentuée d’année en année, et son départ au Real Madrid cet été n’a clairement pas arrangé sa situation médiatique. Cette trêve internationale a également constitué un sacré tournant dans l’image que les gens avaient de l’attaquant de 25 ans. Kylian Mbappé n’a pas participé au rassemblement de l’équipe de France durant ce mois d’octobre. Une absence qui a fait couler beaucoup d’encre. Tout a commencé jeudi 3 octobre lorsque Didier Deschamps n’a pas sélectionné son capitaine. Le technicien français a expliqué que son attaquant, blessé avec le Real Madrid, allait rester en club pour se soigner et se retaper physiquement. Sauf que deux jours plus tard, le Bondynois a joué avec les Merengues face à Villarreal.

Forcément, cela a fait jaser en France comme à l’étranger. Lundi, DD a donc tenté d’éteindre l’incendie lors d’une vidéo publiée sur YouTube par la FFF. « Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n’est pas faire un cas de Kylian. Il faut voir ça de manière plus générale. (…) Le postulat de départ, c’est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l’équipe de France, divergent forcément à un moment, et il ne faut pas oublier non plus que l’employeur c’est le club, ce n’est pas la fédération.» Mais on a connu le boss des Bleus plus tranchant au moment de défendre ses joueurs et ses idées. Dans la foulée, plusieurs médias, notamment en Espagne, ont expliqué qu’il avait donné sa priorité à Madrid. Comme nous vous l’expliquions ce samedi, le Real Madrid avait, de son côté, accordé une semaine de vacances à Mbappé lors de cette trêve. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain était d’ailleurs de retour au travail, dès ce samedi matin, comme en témoigne sa story publiée sur le réseau social Instagram.

Dès lors, la polémique n’a pas vraiment lieu d’être, surtout que l’ancien attaquant du PSG avait expliqué à Didier Deschamps et son staff qu’il souhaitait mettre à profit cette trêve pour se ressourcer. Avec cette vision des choses, il n’y a aucune manière de penser que Kylian Mbappé a failli à son rôle de capitaine des Bleus alors qu’il n’aura manqué que deux rencontres contre Israël et la Belgique. Dans cette lignée, Wesley Fofana et Matteo Guendouzi ont affiché leur soutien à Kylian Mbappé ce samedi en conférence de presse. Dans un premier temps, le défenseur de Chelsea a exhorté à tous de laisser tranquille l’attaquant du Real Madrid : «chacun fait ce qu’il veut de son temps libre. Aujourd’hui ça n’a pas été une source de discussion, je n’ai pas entendu parler de cette histoire. Il fait ce qu’il veut. C’est un grand garçon, un grand professionnel. Est-ce qu’on en fait trop ? Je ne sais pas. C’est le grand joueur français, c’est normal qu’il soit très médiatisé. Moi je trouve que de temps en temps vous y allez un peu fort. Demandez à Kylian Mbappé pour plus d’informations.»

Même son de cloche pour Matteo Guendouzi qui a également confirmé que l’absence de Kylian Mbappé et sa virée dans une discothèque suédoise n’était pas un sujet de discussion entre joueurs français : «nous, il n’y a aucun doute par rapport à Kylian, on l’a eu avant le match. Il n’est pas apte à 100%. Il n’y a aucune question sur sa volonté. Il aime son pays, il continuera à nous aider. Il faut arrêter de trop en parler. Vous en vivez aussi. Il a des jours de repos, il fait ce qu’il veut.» Le message est passé : tout le monde soutient Kylian Mbappé en équipe de France et le drama autour de son escapade à Stockholm est déjà terminé.