Le FC Barcelone espère signer un meilleur sponsor

La situation financière du FC Barcelone continue de s'améliorer progressivement, notamment grâce à la baisse salariale, entre départs (Lionel Messi, Antoine Griezmann...) et réductions assorties de prolongations (Gerard Piqué, Sergio Busquets...). Autre dossier économique que souhaite gérer la direction catalane pour faire rentrer plus de liquidités dans ses caisses : la recherche d'un nouveau sponsor. En effet, le géant coréen Rakuten ne devrait plus apparaître sur le maillot à la fin de la saison et le Barça continue de prospecter pour le futur sponsor principal.

La suite après cette publicité

Lors d'un entretien accordé à TV3, le vice-président économique du club Eduard Romeu a annoncé que le club cherchait d'arrache-pied un sponsor capable de s'aligner sur les montants pré-COVID : « Nous ne regardons pas la valeur actuelle, nous regardons la valeur avant la pandémie. Il est évident que nous devons aller au-dessus. Celui qui veut mettre son nom sur le maillot devra en payer le prix. » Pour information, avant la pandémie, Rakuten avait payé près de 55 millions d'euros pour inscrire son nom sur l'équipement blaugrana d'après Mundo Deportivo.