Benjamin Lecomte s’engage avec Montpellier

C’est officiel ! Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Benjamin Lecomte est de retour à Montpellier. Le portier français, qui était déjà passé par le club héraultais entre 2017 et 2019, a passé sa visite médicale avec succès ce jeudi et s’est engagé quelques heures plus tard avec le club héraultais. Prêté à l’Espanyol Barcelone depuis le début de saison par Monaco, Lecomte avait été libéré cet hiver par le club espagnol.

«Je suis vraiment fier d’être de retour ici. J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que joueur et c’est un symbole pour moi de retrouver le club aujourd’hui après les belles saisons que j’y ai passées», a de son côté déclaré l’intéressé.

