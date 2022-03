Betis : Nabil Fekir au cœur de la polémique

La suite après cette publicité

Un sale geste. Mais qui se comprend. C'est comme ça que l'Espagne juge le carton rouge de Nabil Fekir, lors du duel entre le Betis et l'Athletic dimanche après-midi. Sur le flanc gauche, le Français s'est permis de jongler. Résultat, un joueur basque est venu lui mettre un taquet, agacé. Puis, Iker Muniain est venu le provoquer, alors que l'ancien de l'OL était au sol. Ce dernier lui a adressé ce qu'on appelle plus communément une balayette, et a écopé d'un carton rouge difficilement contestable dans la foulée.

De quoi raviver un débat très présent en Espagne, mais aussi en Ligue 1 : les artistes sont-ils suffisamment protégés ? De l'autre côté des Pyrénées, on en parle depuis des mois déjà, et le cas Fekir faisait déjà parler bien avant l'évènement du week-end. Il faut dire que le numéro 8 du club sévillan subit énormément de fautes, avec des interventions très souvent musclées, et les arbitres ne sévissent pas forcément. D'où sa frustration, et ses gestes parfois inappropriés en réponse.

Une cible facile

C'est simple, depuis son arrivée en Espagne à l'été 2019, il est le joueur qui a reçu le plus de fautes en Liga. C'est aussi le joueur qui a été victime de plus de fautes cette saison parmi les cinq grands championnats européens. « Je ne lui ai pas encore parlé, je vais le faire. Ce n'est pas la première fois qu'il réagit après avoir reçu vingt coups de pied. C'est un joueur qui tient le ballon, qui ne se jette pas par terre et sur vingt fautes qu’il subit, dix ne sont pas signalées. Il a réagi. C'est compréhensible, sans le justifier », expliquait son coach Manuel Pellegrini après la rencontre.

Et en Espagne, la plupart des gens vont dans ce sens, et estiment que Fekir, comme d'autres joueurs au profil similaire, devraient recevoir plus de protection de la part des arbitres, pour l'attractivité et le spectacle du championnat. Maintenant, reste à savoir quelle sera la sanction dont écopera le joueur du Betis. Manuel Pellegrini risque de devoir se passer de ses services pour plusieurs matches...