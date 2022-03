OM - ASM : les compositions probables

La suite après cette publicité

À l'Orange Vélodrome, la 27ème journée de Ligue 1 se conclura, ce dimanche à 20h45, par l'un des principaux chocs du championnat de France. L'Olympique de Marseille, désormais troisième après la victoire de l'OGC Nice face aux Parisiens (1-0), tentera ainsi de récupérer cette place de dauphin du PSG contre l'AS Monaco. Après deux matches sans victoire dans l'élite, les Olympiens, battus par les Clermontois (0-2) et tenus en échec à Troyes (1-1), auront donc à cœur de relever la tête et de reprendre leur marche en avant, qui plus est à seulement 4 jours de la réception du FC Bâle en huitième de finale aller de la Ligue Europa Conférence.

Dixièmes au classement, les Asémistes auront quant à eux une certaine pression au moment de pénétrer sur la pelouse marseillaise. Inquiétant dans le jeu, l'ASM a quelque peu perdu le fil ces dernières semaines et reste même sur trois matches sans victoire en Ligue 1 (deux nuls, une défaite). Éliminés en demi-finales de la Coupe de France, mercredi dernier, après sa défaite aux tirs au but contre le FC Nantes, les Monégasques se retrouvent donc dans l'obligation de ramener des points du Vélodrome, au risque de voir les places européennes s'éloigner considérablement. Un choc par ailleurs important pour le club du Rocher qui espère faire le plein de confiance avant son déplacement à Braga, jeudi prochain, en huitième de finale aller de la Ligue Europa.

Le retour du duo Cédric Bakambu - Arkadiusz Milik !

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli, privé de Cengiz Under (malade), devrait donc aligner un 4-4-2, aperçu contre le SCO d'Angers. Dans les buts, Pau Lopez pourrait ainsi être protégé par un quatuor défensif composé de Pol Lirola, William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres. Dans l'entrejeu, Boubacar Kamara, dans un rôle de sentinelle, est pressenti pour accompagner Gerson et Mattéo Guendouzi. Enfin, sur le front de l'attaque phocéenne, l'Argentin devrait faire confiance à son duo Cédric Bakambu-Arkadiusz Milik, bien soutenu par Dimitri Payet, le maître à jouer de cette formation marseillaise.

De son côté, Philippe Clement devra quant à lui composer sans Guillermo Maripan, Krepin Diatta ou encore Cesc Fabregas. Ainsi, le technicien belge pourrait opter pour un 4-4-2 où Alexander Nübel tiendra logiquement sa place dans les buts. Devant lui, Djibril Sidibé, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Caio Henrique sont pressentis pour former la défense à quatre de l'ASM. Au milieu de terrain, l'inévitable Aurélien Tchouaméni est annoncé aux côtés de Jean Lucas. Les deux seront bien aidés par l'apport de Vanderson et Sofiane Diop, présents sur les ailes. Enfin, Wissam Ben Yedder et Kevin Volland devraient quant à eux être chargés de mettre à mal la défense de l'OM.